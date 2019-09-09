Москва, , 13:31 — REGNUM В Москве из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Блохина «массово увольняются врачи». Об этом 8 сентября сообщил телеканал «РенТВ».

По данным СМИ, в последние месяцы в медицинском центре образовалась напряжённая обстановка из-за смены руководства.

«Медсёстры могли получать менее 20 тысяч рублей, а некоторые врачи — менее 40 тысяч. При этом объём работы не снижался», — говорится в заметке.

Кроме того, утверждают источники телеканала, из-за дополнительных нагрузок на персонал снизилось и качество оказываемой медиками помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в сети получила распространение копия приказа о сокращении более 700 ставок в штатном расписании. Тогда в онкоцентре сообщили, что речь идёт о незанятых вакансиях. Никаких сокращений сотрудников не планируется.

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.

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