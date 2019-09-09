Ла-Пас, , 13:34 — REGNUM Министр обороны Боливии Хавьер Сабалета заявил, что причиной возобновления пожаров в лесах Амазонии в провинции Санта-Крус являются намеренные поджоги. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы тушим пожары и устраняем очаги возгорания, однако меньше чем через двое суток появляются люди, которые занимаются тем, что снова устраивают поджоги. Мы уже избавились от пожаров в Чарагуа, Пуэрто-Суаресе и даже Роборе и Сан-Хосе, как начали возникать новые очаги возгорания», — объяснил министр.

Сабалета подтвердил, что от жителей департаментов регулярно поступают сообщения, что в лесных зонах регулярно появляются выдающие себя за волонтёров люди, которые осуществляют поджоги. В этой связи, заверил чиновник, был усилен контроль над зонами, где пламя уже было сбито.