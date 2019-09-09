Найроби, , 14:24 — REGNUM Кубинские врачи, приехавшие в Кению в прошлом году для оказания содействия в повышении уровня предоставления медицинских услуг в местных округах, обвиняются кенийскими докторами в некомпетентности, что стало причиной скандала, продолжавшегося в течение года.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo», 7 августа 2019 года был выпущен меморандум главного секретаря здравоохранения Кении Сьюзаны Мочаче для руководителей окружных медицинских учреждений, предписывающий организовать взаимодействие кубинских и кенийских медиков для оказания наставнической помощи. Кенийские врачи считают, что данная программа была опрометчивой.

Также сообщается, что все больше жалоб на некомпетентность кубинских медицинских работников поступают в Кенийский совет врачей и стоматологов.

К примеру, хирургу в округе Туркане было отказано в регистрации Советом; в то время как в округе Элдорете работает кубинский медик, которого обвиняли в «незначительных» проступках, таких, как заражение инфекцией мочевыводящих путей своих кенийских коллег.

«Кубинцы лечили больных в Кении, однако они не делались никакими знаниями и опытом с кенийцами, поэтому мы написали циркулярное письмо, для того чтобы это действительно произошло», — говорится в заявлении Министерства.