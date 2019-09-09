Додома, , 13:46 — REGNUM Координатор эпидемии малярии в Министерстве региональной администрации и местного самоуправления Танзании (TAMISEMI) Стелла Каджанге заявила, что заболеваемость малярией в стране снизилась на 50%, в то время как заболеваемость паразитарными инфекциями снизилась с 15% до 7%.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», об этом Каджанге сообщила в городе Дар-эс-Саламе во время встречи заинтересованных сторон в области здравоохранения, обсуждавших перспективы решения проблемы малярии в Танзании в рамках проекта «VectorWorks», реализуемом Центром коммуникации имени Джона Хопкинса, при финансировании Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) по линии Инициативы Президента США по борьбе с малярией (PMI).

По словам Каджанге, снижение заболеваемости малярией связано с достижениями, достигнутыми благодаря усилиям Правительства страны, заинтересованных сторон и стран-доноров, Агентства Соединенных Штатов по международному развитию и Инициативы Президента США по борьбе с малярией. Она добавила, что Танзания делает большие успехи в борьбе с малярией, представляющей серьезную угрозу для общества.

«Несмотря на снижение заболеваемости в стране, она все еще представляет угрозу для общества, поэтому Правительство продолжает предпринимать различные меры для ликвидации проблемы», — отметила координатор Министерства.

Уазири Ньони, директор проекта «VestorWorks», финансируемого Агентством Соединенных Штатов по международному развитию, заявил, что проект реализуется в Танзании уже на протяжении почти пять лет. Его целью является распространение противомоскитных сеток в различных областях страны.

По его словам, проект сфокусирован на трех аспектах: разработка стратегий по борьбе с малярией, распределение противомоскитных сеток, проведение исследований и анализ полученных результатов.