Оренбург, , 13:19 — REGNUM На территории Оренбургской области зарегистрировано третье юридическое лицо, которое имеет право на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Свидетельство на осуществление коллекторской деятельности получило ООО «Ситиус». Помимо этой фирмы действуют ООО «Правовой центр «ОДА» и ООО «АЕ ГРУПП», которые также прошли ранее регистрацию в регионе.

В общей сложности на сегодняшний день в Оренбургской области функционирует более 15 представительств юридических лиц, включенных в единый государственный реестр в разных регионах России.

Напомним, с 1 января 2017 года контроль за деятельностью коллекторов в России возложен на службу судебных приставов. Также ведомство обязано вести госреестр коллекторских агентств.