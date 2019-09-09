Кампала, , 13:55 — REGNUM Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что с 1 по 31 июля этого года Уганду захлестнула волна бурундийских беженцев.

По данным УВКБ ООН, количество бурундийских беженцев, покинувших Уганду в июле этого года, увеличилось более чем на 121%, по сравнению с прошлым месяцем.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представитель управления в Уганде Дуния Аслам Хан отметила, что с в июле этого года в Уганде было зарегистрировано 8295 беженцев, пересекших границу страны, 6490 из которых прибыли из Демократической Республики Конго, 944 — из Южного Судана и 861 — из Бурунди.

Также было подчеркнуто, что эксперты продолжают изучать данный вопрос для установления более точного количества прибывших беженцев.