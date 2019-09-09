Самара, , 13:18 — REGNUM 55 тысяч человек посетили концерт в Самаре на площади Куйбышева, посвященный 433-летию города. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации Самары.

С 6 по 8 сентября в Самаре отмечали 433-летие города. Эти дни были насыщены концертами, фестивалями, соревнованиями. В городе работали интерактивные площадки, был открыт памятника великому композитору Дмитрию Шостаковичу, начал свою работу молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару».

Концерт на площади Куйбышева, который посетили более 55 тыс жителей и гостей города, стал центральным событием в праздновании дня города. В нем приняли участие группа «Синяя птица», Денис Клявер, Зара, Александр Иванов и группа «Рондо», Дима Билан.