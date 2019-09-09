Рим, , 13:09 — REGNUM Пенсионный фонд Италии за восемь месяцев получил 175 тысяч заявок о выходе на пенсию по новым правилам, передает Adnkronos в понедельник, 9 сентября.

Как сообщалось ранее, пенсионная реформа в Италии, утвержденная по инициативе «Лиге» Маттео Сальвини, вступила в силу в феврале 2019 года.

По новым правилам, на пенсию можно выйти не в 67, а в 62 года, при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100).

Рассматривается версия, что новое либерал-популистское правительство страны отменит реформу, хотя лидеры правительства публично пообещали этого не делать.