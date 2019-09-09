Красноярск, , 13:08 — REGNUM Ресурсоснабжающие и жилищные организации Красноярска заявили о готовности к запуску отопления. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в мэрии города.

Отопление подключают, если среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов в течение пяти суток подряд. Пока таких температур в Красноярске не ожидают. Роста количества жалоб от горожан на холод в квартирах диспетчеры службы 005 не фиксируют.

Ресурсоснабжающие организации готовы начать досрочный запуск тепла в социальные учреждения. В настоящее время к отоплению уже подключен Красноярский перинатальный центр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ещё одном сибирском городе-миллионнике — Омске — стартовала работа по выдаче нарядов на подключение теплоснабжения объектов социальной сферы и здравоохранения.

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