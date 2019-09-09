Нью-Дели, , 16:46 — REGNUM Глава российско-индийского проекта по созданию сверхзвуковых ракет «БраМос» Сиватхану Пиллаи заявил, что через 10 лет Индия обзаведется базой на Луне. Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью Сиватхану Пиллаи подчеркнул, что индийская космическая программа развивается стремительными темпами. По словам индийского ученого, всего через 10 лет Индия сможет создать собственную базу на Луне. Сообщается, что указанная база позволит южноазиатскому гиганту добывать гелий-3 — нерадиоактивное вещество, из которого можно производить в 100 раз больше энергии, чем из урановых руд. Сиватхану Пиллаи также добавил, что новый индийский центр на Луне станет «хабом для будущих миссий по исследованию и освоению космических пространств».

Напомним, что в настоящее время весь мир наблюдает за индийской лунной миссией под названием «Чандраян-2». 7 сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) потеряла связь с модулем «Викрам» при попытке осуществить его мягкую посадку на Луну. Впоследствии глава ISRO Кайласадиву Сиван заявил, что «Викрам» находится на поверхности Луны. Индийские ученые будут пытаться установить связь с лунным модулем на протяжении следующих 14 дней. Напомним, что в случае успеха миссии Индия стала бы четвертой державой после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну.