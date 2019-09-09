Нью-Дели, , 18:11 — REGNUM Министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар заявил, что для борьбы с глобальной проблемой опустынивания потребуется полномасштабное народное движение. Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе двусторонней встречи со своими китайскими коллегами Пракаш Джавадекар подчеркнул: «Индия намерена разрешить проблему опустынивания научными методами, для чего в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами мы используем самые современные технологии». Затем министр окружающей среды южноазиатского государства добавил, что одних лишь усилий правительств стран мира будет недостаточно для разрешения столь опасной проблемы. «Чтобы побороть опустынивание потребуется поистине народное движение», — заключил он.

Напомним, что 2 сентября в Нью-Дели началась 14-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. В течение 12 дней участники конференции будут обсуждать способы преодоления губительных последствий засухи и предотвращения стремительной деградации почвы.

Отметим, что Индия особо страдает от проблемы деградации земельного фонда, так как 29,3% почвы страны были в той или иной степени испорчены в результате неправильного или чрезмерного ее использования.