Нью-Дели, , 15:28 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) высоко оценило результаты индийской лунной миссии «Чандраян-2». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В аккаунте NASA в Twitter американские ученые подчеркнули: «Космос жесток, и мы восхищаемся попыткой Индийской организации космических исследований (ISRO) осуществить посадку космического аппарата «Чандраян-2» на южный полюс Луны». Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отметило, что индийская лунная миссия стала источников вдохновения для NASA и что NASA рассчитывает покорять просторы Солнечной системы вместе со своими индийскими коллегами.

Напомним, что 7 сентября Индийская организация космических исследований потеряла связь с модулем «Викрам» при попытке осуществить его мягкую посадку на Луну. Впоследствии глава ISRO Кайласадиву Сиван заявил, что «Викрам» находится на поверхности Луны. Индийские ученые будут пытаться установить связь с лунным модулем на протяжении следующих 14 дней. Напомним, что в случае успеха миссии Индия стала бы четвертой державой после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну.