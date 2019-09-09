Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM Жители микрорайона Академический в Екатеринбурге пожаловались на компании обслуживающие автобусные маршруты № 012, № 016 и № 019. По сведениям горожан, все вечерние рейсы после 21:00 по местному времени отменены, из-за чего невозможно добраться в район проживания из центра города.

Как сообщает издание «Новый день», в администрации города инспектировали маршрут № 012 на прошлой неделе. Последний автобус отправился в Академический с площади 1905 года в 22:47. А вот с маршрутом № 019 действительно возникли проблемы. Так, в течение нескольких дней последние автобусы, которые отправлялись в Академический, уезжали с площади 1905 года в 21:02.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал организовать в городе дежурные ночные маршруты общественного транспорта.