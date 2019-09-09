Анкара, , 15:11 — REGNUM Согласно заявлению Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики, Главное управление лесного хозяйства в рамках биологической борьбы с вредоносными организмами выпустило в леса 14,5 млн особей 4 видов хищных жуков, выращивающихся в 45 лабораториях.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в 2019 году планируется произвести до 500 тыс. полезных насекомых. На сегодняшний день в леса выпущено 540 397 особей, путем естественного размножения их число достигло 14,5 млн. В заявлении насекомые названы «жуками-терминаторами».

Борьба с вредоносными насекомыми также ведётся путём сооружения гнезд птиц, питающихся ими, и распыления феромонов, уничтожающих каждый год до 150 млн насекомых. Отказавшись от химических методов борьбы, в Турции отдали предпочтение биологическим, биотехническим и механическим методам.