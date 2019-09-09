Занзибар, Танзания, , 13:04 — REGNUM Популярная в Танзании социальная сеть Jamii Forums получила журналистскую награду имени Дауда Мвангоси. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Церемония вручения награды состоялась в пятницу, 6 сентября, на Занзибаре. По информации радиостанции, награду вручил Танзанийский клуб журналистов.

Награда Дауда Мвангоси ежегодно вручается журналисту или организации, которые способствуют укреплению свободы слова и самовыражения в Танзании. Свое имя награда получила в память о журналисте Дауде Мвангоси, погибшем от удара бомбы в 2012 году, когда он освещал происходящие в Иринге события.

В этом году Jamii Forums во второй раз получает награду. В ноябре 2019 года основатель соцсети Максенс Мело получит международную премию по защите свободы СМИ. Официальная церемония вручения награды состоится в Вашингтоне, США.

Созданная 10 лет назад соцсеть Jamii Forums известна за предание гласности коррупционным делам и общественным проблемам.