Анкара, , 15:29 — REGNUM В Турции началась подготовка заявки на включение так называемого «Ванского завтрака» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из 20 различных продуктов, отражающими кулинарные и природные особенности региона провинции Ван.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в «Ванский завтрак» входят: «травяной сыр», в который добавляют растения-эндемики региона; сотовый мед; «муртуга», получаемая при смеси муки, масла и яиц; «кавут», приготовляемый из прожаренной в масле и перетертой пшеницы, а также другие фирменные блюда, ставшие обязательной достопримечательностью региона.

В 2014 году «Ванский завтрак» вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как «завтрак с наибольшим количеством блюд». Заявка на получение патента находится на рассмотрении компетентного турецкого органа. Заявку для направления в ЮНЕСКО готовят Управление культуры и туризма провинции Ван, а также Университет Юзюнджюйыл. Торгово-промышленная палата провинции также намерена объявить определенный день года «Мировым днём завтрака».