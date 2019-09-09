Москва, , 12:55 — REGNUM Врачи позволили народному артисту СССР Марку Захарову вернуться домой после перенесенного воспаления легких. О выписке художественного руководителя «Ленкома» сообщил 9 сентября журналистам директор театра Марк Варшавер.

По его словам, Захаров стремится скорее вернуться к работе, однако близкие уговаривают его восстановить силы дома. Захаров хочет возобновить репетиции спектакля «Капкан», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом спектакле «Ленкома» актер Дмитрий Певцов сыграет Иосифа Сталина. О госпитализации Марка Захарова стало известно 20 августа, врачи подтвердили, что деятель театра получил воспаление легких в нетяжелой форме.

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