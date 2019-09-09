Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области местная жительница признана судом виновной в покушении на крупное мошенничество в сфере страхования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Женщина оформила в семи страховых компаниях полисы добровольного страхования от несчастных случаев, а впоследствии — медсправки о получении ожога и прохождении курса лечения в условиях стационара. После этого оренбурженка предъявила документы страховщикам, чтобы получить деньги. Женщина претендовала на выплаты общая сумма которых превышала 2,7 млн рублей. Аферу провернуть не удалось, поскольку жительница региона попала в поле зрения правоохранителей.

Суд первой инстанции приговорил женщину к двум годам лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение). Областной суд оставил это решение неизменным.