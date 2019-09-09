Омск, , 12:52 — REGNUM В Первомайском районном суде Омска начинается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замруководителя областного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в прокуратуре Омской области, добавив, что прокуратура Советского округа Омска поддержала гособвинение по этому уголовному делу.

Бывший заместитель руководителя обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В ведомстве подчеркнули, что в 2013 году региональное управление Росприроднадзора проводило проверку деятельности теплогенерирующей компании. Проверка показала наличие отдельных несоответствий лицензионным требованиям. По версии следствия, замруководителя управления дал своему подчинённому незаконное указание о составлении нового акта проверки и внесении в него недостоверных сведений о соответствии проверяемой организации лицензионным требованиям.

В связи с этим организация получила лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I—IV классов опасности.

Также, по информации облпрокуратуры, в региональное управление Росприроднадзора в 2017 году поступило сообщение о проведении работ по добыче полезных ископаемых из реки Иртыш в Омском районе. В том числе это было связано со сбросом сточных вод в водный объект.

Подчинённый по указанию своего начальника — замруководителя управления — провёл административное расследование, подтвердившее факты нарушения законодательства об охране окружающей среды коммерческой организацией. Однако организация избежала административной ответственности, так как фигурант уголовного дела велел не составлять протокол.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. Вину фигурант не признал.

Добавим, в пресс-релизе областной прокуратуры имя фигуранта уголовного дела не сообщается, однако, по информации омских массмедиа, речь идёт о Сергее Ерёмине.