Нью-Дели, , 15:12 — REGNUM 8 сентября во время предвыборного митинга в штате Харьяна, где в ближайшее время пройдут выборы в законодательное собрание штата, премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан Индии экономить питьевую воду в интересах будущих поколений индийцев. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Премьер-министр призвал собравшихся на митинг и всех граждан Индии обратить внимание на недостаток питьевой воды в Кашмире. По словам Моди, все население Индии ищет решения проблемы недостатка питьевой воды в Кашмире и Индии в целом.

Кроме того, Нарендра Моди подтвердил намерения правительства обеспечить доступ каждого дома в Индии к питьевой воде, доставленной с помощью водопровода. Данная инициатива является одним из пунктов правительственной программы «Вода для жизни».