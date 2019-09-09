Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:34 — REGNUM Министр внутренних дел Шри-Ланки Питер Даттон в ходе пресс-конференции 8 сентября заявил, что граждане Австралии, пострадавшие в результате восьми взрывов, произошедших в столице страны Коломбо в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля, а также их семьи могут подать заявку в правительство Шри-Ланки на получение компенсации, так как данные атаки были причислены к актам террористической деятельности.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», министр внутренних дел также сообщил, что в соответствии с механизмом зарубежных выплат пострадавшие и их семьи имеют право получить сумму размером до 75 тысяч долларов США.

Кроме того, Питтер Даттон выразил свои соболезнования всем жертвам теракта и выступил с осуждением ответственных за трагедию. Напомним, что целью террористов стали католические церкви и несколько отелей. В результате атак погибло 253 человека, а 485 получили увечья.