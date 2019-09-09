Киев, , 12:49 — REGNUM За семь месяцев 2019 года в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировали 2670 дел в сфере служебной деятельности и коррупции, заявил глава ведомства Роман Труба 9 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

«За семь месяцев работы в ГБР 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 — сообщено о подозрении, 149 — направлены в суд, шесть обвинительных приговоров. Это различные преступления», — рассказал он.

Чиновник особо отметил дела, касающиеся коррупции на таможне. Около сотни дел открыты в отношении сотрудников таможенной службы. В 14 случаях им объявлено о подозрении, восемь дел находятся в суде, добавил Труба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГБР назвал неэффективными попытки экс-президента Украины Петра Порошенко избежать допросов, прикрываясь депутатской неприкосновенностью.

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