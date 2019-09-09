Исламабад, , 13:10 — REGNUM Правительство Индии запретило шествия мусульман в Кашмире в честь Запретного месяца Мухаррам из-за опасений, что религиозные процессии превратятся в антииндийские демонстрации.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на местные источники в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир, религиозная процессия в память о хазрате Имаме Хусейне в столице штата Сринагаре была разогнана полицией. Полицейские использовали для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и бамбуковые палки. От действий полиции в Сринагаре на этот раз пострадали трое журналистов. Любые массовые мероприятия мусульман в запретный месяц Мухаррам запрещены в Кашмире с 1989 года.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.