Исламабад, , 16:56 — REGNUM Община сикхов Великобритании выразила удовлетворение работой Пакистана над сооружением Картарпурского коридора с Индией.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, посол Пакистана в Соединенном Королевстве Нафис Закария провел встречу с сикхской общиной в Лондоне, посвященную организации мероприятий в честь 550-летия со дня рождения основателя религии Гуру Нанака. Британские сикхи поблагодарили правительство Пакистана за выдвижение инициативы и активную работу над Картарпурским коридором, который должен помочь сикхам-паломникам посещать святые места в Пакистане. Сикхи также довольны тем, что в пакистанском посольстве в Лондоне появился специальный отдел для помощи паломникам в оформлении визы.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.