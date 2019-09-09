Вашингтон, 9 сентября 2019, 12:35 — REGNUM В Соединённых Штатах состоялась тождественная церемония открытия памятника одному из величайших русских святых, святому Иоанну Кронштадтскому. Он установлен на территории Иоанно-Предтеченского русского православного собора в Вашингтоне, сообщает UrduPoint News.
Торжественная церемония, на которую накануне, 8 сентября, собрались несколько сотен православных верующих, стала частью празднования 70-летия прихода Святого Иоанна Предтечи. Её возглавил предстоятель Русской православной церкви заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.
«Увековечивание памяти о святом Иоанне Кронштадтском в Соединённых Штатах — это яркое событие в духовной жизни для всех православных христиан в США», — отметил присутствовавший на мероприятиях посол РФ в Вашингтоне Анатолий Анонов.
Дипломат назвал состоявшуюся церемонию «ещё одним шагом к духовной консолидации русской диаспоры».