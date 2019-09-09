Исламабад, , 17:34 — REGNUM Председатель подкомитета по информационным технологиям Сената Пакистана Кульсум Парвин (Народная партия Пакистана) заявила, что 80% всех новостей, публикуемых в социальных сетях страны, — фейки.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Кульсум Парвин провела заседание подкомитета, посвященное фейковым новостям и клевете в средствах массовой информации. Как отметила Кульсум Парвин, столь же плачевная ситуация с достоверностью информации наблюдается и в средствах массовой информации. Нередки случаи, когда в экстренных новостях даже уважаемые центральные телеканалы допускают клевету об известных политиках. По мнению сенатора, принадлежащей к оппозиционной партии, такой практике — не место в современном обществе.

В ходе обсуждения было предложено активно бороться с фейковыми новостями и откровенной клеветой. По мнению сенаторов, правоохранительные органы должны наказывать за распространение такой информации.