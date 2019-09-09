Асмэра, , 14:43 — REGNUM Министр здравоохранения Эритреи Амина Нурхусен заявила, что деятельность властей в области санитарии окружающей среды должна сыграть важную роль в снижении масштабов распространения инфекционных заболеваний. Министр отметила, что обнадеживающие результаты по борьбе с инфекционными болезнями регистрируются в Эритрее в результате проведения комплексной и устойчивой экологической политики на уровне общин. Таким образом, по ее словам, распространенность инфекционных заболеваний снизилась на 30−50%. Об этом сообщило эфиопское новостное издание TesfaNews.

Руководитель Программы экологической санитарии в отделе министерства здравоохранения Эритреи в Северном регионе Красного моря Хагос Милкиас отметил, что программа экологической санитарии получила широкое признание в деревнях и отдаленных районах страны, добавив, что такой высокий результат является следствием кампании властей по повышению осведомленности о принципах гигиены и борьбы с заболеваниями среди населения. Однако сейчас власти Эритреи планируют начать еще более масштабную кампанию, чтобы добиться минимального показателя уровня инфекционных заболеваний.

Глава региона Накфа Якоб Идрис со своей стороны отметил, что администрация области с начала следующего 2020 года планирует провести 44 информационно-пропагандистские кампании — 33 в деревнях и 11 в районных центрах. Реализацией программы на местах будут заниматься сельские комитеты при поддержке соответствующих правительственных учреждений.