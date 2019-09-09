Порт-Луи, , 13:26 — REGNUM Папа римский Франциск 9 сентября прибыл в Порт-Луи, столицу Маврикия, жители которого говорят на разных языках и исповедуют несколько религий, чтобы почтить память французского миссионера XIX века. Об этом передает агентство Associated Press.

Тысячи маврикийцев приветствовали Франциска, размахивая пальмовыми ветвями, когда он прибыл в Порт-Луи, чтобы отслужить мессу в честь преподобного Жак-Дезире Лаваля.

Несмотря на то, что католики составляют менее трети от 1,3 миллиона жителей Маврикия, Лаваль рассматривается как объединяющая фигура для всех маврикийцев, большинство из которых являются индуистами.

Напомним, Маврикий стал заключительным пунктом поездки папы римского Франциска по странам Африки после Мозамбика и Мадагаскара.