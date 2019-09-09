Москва, 9 сентября 2019, 12:23 — REGNUM Власти Венеции вводят новый запрет для иностранных туристов. Мэр итальянского города Луиджи Бруньяро предлагает запретить курить в общественных местах, сообщили в Ассоциацияи туроператоров России (АТОР).
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Законопроект о запрете курения в Венеции уже готовится. По мнению мэра, запрет на курение избавит жителей города от пассивного курения и уменьшит работу дворникам.
Сначала туристам запретят курить в двух районах Венеции — мост Риальто и площадь Сан-Марко. В других районах города курильщикам будут раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков.
Как сообщало ИА REGNUM, мэра Венецмм вдохновил пример Токио, где курение в значительной части города запрещено. Ограничения могут быть введены с 2021 года.
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