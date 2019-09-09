Пекин, , 12:20 — REGNUM Народный банк Китая анонсировал выпуск серии юбилейных монет в честь 70-летней годовщины основания КНР. Как сообщает агентство «Синьхуа», в общей сложности в обращение выйдет семь комплектов памятных монет, в том числе две золотых, четыре серебряных и одна их медного сплава.

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Отмечается, что все они являются законным платёжным средством Китайской Народной Республики.

Золотая памятная монета номиналом 2 тыс. юаней весит 150 г и имеет круглую форму. Таких монет будет выпущено 2 тыс. штук. Серебряная памятная монета имеет три номинала: 300, 50 и 10 юаней. Также будет отчеканена серия монет из двухцветного медного сплава номиналом 10 юаней. Они будут выпущены самым большим тиражом в 150 млн экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2019 года исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Это праздник является одним из самых важных в Китае, а осенние каникулы по этому поводу сравнимы по длине с новогодними праздниками в Поднебесной.

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