Осло, , 16:52 — REGNUM Несмотря на 21 случай смерти собак в Норвегии из-за неизвестной болезни, датские ветеринары считают, что владельцам собак в Дании нечего опасаться. Так, заместитель начальника отдела здравоохранения животных в министерстве окружающей среды и пищевых продуктов Тим Петерсен заявил: «Мы не наблюдаем каких-либо конкретных признаков того, что эта болезнь может распространиться в Дании. Тем не менее, мы продолжаем отслеживать ситуацию». Симптомы, которые появлялись у заразившихся норвежских собак, указывают на то, что это может быть так называемая парвовирусная инфекция. Большинство датских собак привиты от этого заболевания, однако время от времени вспышки инфекции все же возникают — об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании»).

Герард Дау. Спящая собака. 1650

Норвежские специалисты выяснили, что в телах умерших животных находили два типа бакетрий: Providencia и Clostridium perfringens — эти бактерии могут также передаваться человеку. Однако никаких случаев заболевания среди людей, как-либо связанных с умершими собаками, зафиксировано не было.

Несмотря на заверения датских ветеринаров в отсутствии признаков этой болезни в Дании, клуб любителей собак Dansk Kennel Klub принял решение снять с участия в различных выставках и соревнованиях всех собак из Норвегии.