Копенгаген, , 13:48 — REGNUM Показатели выбросов углекислого газа в Дании выглядят куда более привлекательными, чем являются на самом деле, поскольку датская статистика рассматривает сжигание древесины в качестве «чистого» источника энергии — пишут датские СМИ. Однако сжигание дерева приводит к выбросу определенного количества углекислого газа, и некоторые исследователи считают, что Дания приукрашивает свои показатели.

«Это сравнимо с неправильным ведением бухгалтерии. Допустим, какая-то компания при подсчете прибыли совсем не обращает внимания на свой долг — но долг от этого не исчезает», — заявил Вилльям Моомау — один из основных составителей отчетов ООН по климатической ситуации в мире. Мысль причислить сжигание древесины к «чистым» источникам энергии уходит корнями в 1990-е, когда появилась идея о том, что поскольку лесной покров постоянно восстанавливают, новые деревья, таким образом, абсорбируют все выбросы углекислого газа — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В Дании, тем не менее, сжигание древесины считается «возобновляемым» источником энергии, а 47% энергии, получаемой от «возобновляемых» источников, приходится именно на древесину. Если включить это в официальные отчеты, уровень выбросов углекислого газа в Дании возрастет на 39%.

Профессор Дэниел Каммен из университета Беркли, являвшийся в свое время советником администрации Обамы по климатическим вопросам, назвал датский способ подсчета выброса CO2 «жульничеством».