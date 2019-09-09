Осло, , 15:18 — REGNUM В результате интенсивного таяния льдов в Арктике в группе островов Свалбард, которая принадлежит Норвегии, появился новый участок суши размером в 10 квадратных километров. Новый остров обнаружили ученые Норвежского полярного института, где ведется работа по картографированию природных изменений в арктическом регионе. Топограф Андерс Скоглунд оказался в числе первых, кто заметил новый остров. Ученый отметил, что нет ничего удивительного в том, что из-за таяния многих ледников в Свалбарде появляются новые участки суши — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Средняя температура в районе Свалбардской группы островов по сравнению с 1970-ми годами повысилась на 3−5 градусов. Согласно проведенному в Норвежском метеорологическом центре исследованию, температура в данной области будет расти с рекордной скоростью в ближайшие 100 лет. Так, к 2100 году температура воздуха в Свалбарде может повыситься еще на 10 градусов.

Исследователь Норвежского полярного института Гайр Мохольдт заявил, что это едва ли последний появившийся крупный остров. Данные ученых позволяют предположить, что в течение ближайшего столетия группа островов Свалбард существенно пополнится.