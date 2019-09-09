Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Норвежские специалисты нашли новый остров на Шпицбергене. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Новый остров, площадь которого составляет 10 кв. километров, ранее считался полуостровом под названием Брагенсет на северо-востоке Шпицбергена. Растаявший ледник изменил географию, Брагенсет оказался островом, который из-за ледника, представлялся частью более крупного острова архипелага.

Ученые утверждают, что в будущем из-за потепления на Шпицбергене будет открыто множество ранее скрытых ледниками географических объектов.