Иерусалим, , 12:24 — REGNUM Электрическая компания Израиля («Хеврат хашмаль») может отключить электричество в Палестинский автономии (ПА) после выборов, которые пройдут в стране 17 сентября. Причиной тому является долг Автономии в 483 миллионов долларов. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

Ожидается, что отключение электроэнергии в палестинских поселениях будет проходить постепенно. Правительство Израиля не выступает против столь жесткой меры, однако будет пытаться «сдерживать» весь процесс.

Стоит отметить, что руководство «Хеврат хашмаль» уже неоднократно заявляло о намерениях отключить электричество в ПА. Однако против такой меры выступил Верховный суд Израиля (БАГАЦ). Позже компания все же получила разрешение на отключение электричества в Автономии при условии заблаговременного уведомления палестинских властей.