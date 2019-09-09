Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM Сиквел игры Extreme Meatpunks Forever с подзаголовком Bound by Ash получил необходимую сумму для разработки на Kickstarter. Об этом разработчики проекта рассказывают 9 сентября на официальной странице игры на краудфандинговой платформе.

Разработчикам удалось собрать необходимые $22 тыс. за три дня до окончания кампании по сбору средств. По их словам, игра выйдет летом 2020 года на PC.

Напомним, Extreme Meatpunks Forever — это юмористическая инди-игра, рассказывающая о приключениях четырёх подростков. По сюжету проекта они «сражаются с неонацистами в огромных роботах, сделанных из мяса».

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