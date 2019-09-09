Стокгольм, , 11:34 — REGNUM В Minecraft: Education Edition появится мир, посвящённый изучению культуры и языка маори — кореного народа Новой Зеландии. Об этом 9 сентября сообщается на официальном сайте проекта.

https://twitter.com/PlayCraftLearn/status/1170819207451369472

Игровой мир получил название Nga Motu («Острова» с языка маори), путешествуя по нему игроки смогут познакомиться с элементами культуры и быта этого народа. Его создал разработчик Вету Пайтай в честь дня изучения языка маори в Новой Зеландии.

Напомним, Minecraft: Education Edition — это версия игры Minecraft, разработанная специально для учебных заведений. С её помощью преподаватели могут вести виртуальные уроки по многим предметам.

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