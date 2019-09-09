Благовещенск, , 11:28 — REGNUM Нижне-Бурейская гидроэлектростанция после ввода четвертого гидроагрегата вышла на полную мощность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приамурье Нижне-Бурейская ГЭС сбрасывает воду в штатном режиме

В настоящее время мощность Нижне-Бурейской ГЭС достигла 320 МВт, что соответствует мощности по проекту. В год электростанция сможет вырабатывать 1,67 млрд киловатт-часов. Электроэнергия поступает в объединённую энергосистему Дальнего Востока, отсюда же получает электроэнергию космодром «Восточный», Амурский газоперерабатывающий завод и объекты газопровода «Сила Сибири».

Читайте также: ЧП на Нижне-Бурейской ГЭС: паника среди населения и молчание властей

Как сообщало ИА REGNUM, отказ затвора на Нижне-Бурейской ГЭС в 2017 году привёл к ненормативному сбросу воды, вызвавшему панику среди местного населения, подкреплённую полным отсутствием официальной информации со стороны властей.