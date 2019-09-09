Донецк, 9 сентября 2019, 11:25 — REGNUM Суд ДНР приговорил жителя Горловки к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщило 9 сентября «Донецкое агентство новостей».
В ноябре 2017 года осуждённый фотографировал места дислокации частей Народной милиции ДНР и передавал сведения сотрудникам СБУ по интернету, отметили в генпрокуратуре ДНР.
Всего с начала 2019 года было вынесено семь приговоров в отношении граждан, обвинённых в работе на украинские спецслужбы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина 1996 года рождения был приговорён в Донбассе к 11 годам лишения свободы за слежку за военнослужащими Народной милиции ДНР в пользу СБУ.
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