Донецк, , 11:25 — REGNUM Суд ДНР приговорил жителя Горловки к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщило 9 сентября «Донецкое агентство новостей».

«Поликарпов К.С., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй 321 УК ДНР (шпионаж), осуждён и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в решении суда.

В ноябре 2017 года осуждённый фотографировал места дислокации частей Народной милиции ДНР и передавал сведения сотрудникам СБУ по интернету, отметили в генпрокуратуре ДНР.

Всего с начала 2019 года было вынесено семь приговоров в отношении граждан, обвинённых в работе на украинские спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина 1996 года рождения был приговорён в Донбассе к 11 годам лишения свободы за слежку за военнослужащими Народной милиции ДНР в пользу СБУ.

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