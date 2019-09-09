Якутск, , 11:25 — REGNUM Якутский Гидрометцентр прогнозирует потепление, не характерное для республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутске 10 сентября ожидается до 20 градусов тепла.

«В городе осадков не ожидается, ветер западный 3−8 м/с, днём 4−9 м/с, температура воздуха ночью +4 — +6, днём +18 — +20°», — прогнозируют синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах страны уже в июле выпал снег и отмечалось резкое похолодание. В Якутии также уже в северных районах выпадал первый снег.