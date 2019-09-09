Архангельск, , 11:18 — REGNUM Власти Архангельска согласовали проведение протестного митинга 22 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили активисты движения «Поморье — не помойка!»

«Администрация областного центра одобрила проведение протестной акции по уведомлению, которое утром минувшей пятницы направили активисты движения. Мероприятие пройдет на площади Терехина в Соломбале — там же, где был протестный митинг-концерт 19 мая. начало в 12.00», — сообщили активисты.

Добавим, что митинг пройдет в раках Единого дня экопротеста — акции против строительства мусорных полигонов запланированы в нескольких российских регионах.