Красногорск, , 11:15 — REGNUM В Московской области в ходе рейдов по контролю за соблюдением чистоты и соответствию нормам благоустройства в 2019 году устранили 1767 нарушений. К проверкам привлекли около 700 внештатных сотрудников Госадмтехнадзора, сообщили ИА REGNUM9 сентября в пресс-службе ведомства.

Лидером по наведению порядка стали Люберцы, где устранили 255 нарушений. Ещё 137 недочетов обнаружили в Подольске. В Коломне удалось устранить 106 нарушений. Также среди лидеров по числу выявленных и решенных проблем стали Балашиха, Егорьевск, Ивантеевка и Озеры.

К проверкам Госадмтехнадзора привлекают внештатных инспекторов. На данный момент число задействованных в рейдах внештатников совпадает со списком общественников, рекомендованных для работы в административных комиссиях в муниципалитетах Подмосковья.

Напомним, как ранее сообщалоИА REGNUM, в Московской области проходит второй этапу региональной операции по проверке объектов наружного освещения «Свет». В ходе первого этапа операции наибольшее число нарушений выявили вКоломенском городском округе.

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