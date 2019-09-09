Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Со 2 по 8 сентября с улиц Санкт-Петербурга было вывезено 2,1 тысячи тонн смёта и мусора, сообщили 9 сентября в городском комитете по благоустройству.

Для влажной уборки дорог и тротуаров за неделю израсходовано 25,7 тыс. кубометров воды. Всего же с начала сезона на эти цели использовано более 800 тысяч кубометров воды.

«Сегодня на улицах города работают 354 единиц спецтехники и 839 работников ручного труда», — отметили чиновники.

Добавим, что в минувшие выходные было завершено благоустройство Ладожского парка в Красногвардейском районе и открыт для посетителей самый большой парк в Колпино.