Симферополь, , 11:09 — REGNUM Крымская война 1853−1856 годов, стала первой попыткой западных стран реализовать стратегию «сдерживания России». Об этом на своей странице в Facebook 9 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В Крымской войне, которую позже назвали «нулевой мировой», Россия противостояла коалиции европейских государств и Турции. По сути, это была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют «сдерживанием России», — отметил Аксёнов.

По его мнению, идейной основой той войны стала русофобия, к пропаганде которой приложили усилия ведущие европейские средства массовой информации тех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе 10 сентября прошли мероприятия, посвящённые памяти воинов, погибших в годы Крымской войны 1853−1856 годов.

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