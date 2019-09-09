Симферополь, 9 сентября 2019, 11:07 — REGNUM В столице Крыма прошли мероприятия, посвящённые памяти воинов, погибших в Крымской войне 1853−1856 годов. Об этом 9 сентября журналистам сообщила глава администрации города Наталья Маленко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе перезахоронят на Братском кладбище останки воинов, павших в годы Крымской войны.
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