Симферополь, , 11:07 — REGNUM В столице Крыма прошли мероприятия, посвящённые памяти воинов, погибших в Крымской войне 1853−1856 годов. Об этом 9 сентября журналистам сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

«Сегодня в городе в 10:00 состоялось торжественное возложение венков и цветов к Долгоруковскому обелиску, а в 11:00 мероприятия продолжились на Мемориальном кладбище воинов, павших в годы Крымской войны», — отметила градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе перезахоронят на Братском кладбище останки воинов, павших в годы Крымской войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе перезахоронят найденных воинов Крымской войны

Читайте развитие сюжета: Сергей Аксёнов: Крымская война – неудачная попытка сдержать Россию