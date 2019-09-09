Лондон, , 11:16 — REGNUM Сотни рейсов авиакомпании British Airways были отменены в понедельник, 9 сентября, в первый день беспрецедентной 48-часовой забастовки пилотов британского перевозчика, добивающихся повышения оплаты труда. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

Члены Британской ассоциации пилотов авиакомпаний (BALPA) проводят свою первую за всю историю забастовку, которая может нарушить планы 145 000 путешественников, пользующихся услугами перевозчика, выполняющего до 850 рейсов в день.

«Забастовка будет стоить компании значительно больше, чем инвестиция ради того, чтобы урегулировать вопрос», — заявил генеральный секретарь BALPA Брайан Страттон, призвав стороны вернуться за стол переговоров для урегулирования спора.

«British Airways должна проснуться и понять, что ее пилоты полны решимости быть услышанными», — добавил он.

По подсчетам BALPA, забастовка будет стоить авиакомпании £40 млн в день, тогда как «спор может быть урегулирован за £5 млн».

В ходе переговоров с профсоюзом British Airways предложила повышение зарплаты на 11,5% в течение трех лет, однако в BALPA считают, что прибыльная компания должна делиться своими доходами с пилотами.

Обе стороны заявляют о желании возобновить переговоры, но нет никаких признаков выхода из тупика.

«Руководители компании, которые сами получают огромные зарплаты и имеют роскошные социальные пакеты… отказываются вести переговоры и ставят прибыль выше потребностей пассажиров и персонала», — сказал Страттон.

Ожидается отмена более 1500 рейсов британского перевозчика в понедельник и вторник.