Владивосток, , 10:57 — REGNUM Приморское поисковое объединение «АвиаПоиск» в ближайшее время запустит портал «Взлетевшие в бессмертие» — летопись о лётчиках, погибших в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы

По словам организаторов и создателей сайта, он поможет собрать, обобщить исторические сведения о большом количестве военных лётчиков Дальнего Востока.

Одним из основных будет раздел «Личные дела» с карточками пилотов. Особенно стоит обратить внимание тем, кто до сих пор не знает о судьбах своих родственников — вполне возможно семейный архив пополнится важной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Год приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.