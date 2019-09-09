Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Полиция Тосненского района Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту лобового столкновения двух автомобилей, в результате которого в ночь на 8 сентября погибли три человека.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, автокатастрофа произошла 8 сентября около 00:30 мск на 11 километре автодороги «Павловск — Косые Мосты».

Внедорожник Honda CRV которым управлял 46-летняя жительница поселка Парголово, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем BMW-Х3 под управлением 48-летнего петербуржца.

В ДТП погиб водитель BMW и двое его пассажиров, 47-летние мужчины. Водитель автомобиля Honda госпитализирована в тяжелом состоянии.

Идет расследование.

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