Владивосток, , 10:28 — REGNUM В Приморье ждут ещё один тайфун, который в настоящее время набирает разрушительную силу на юге от Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Тайфун «Линлин», уходящий из Приморья на север, ненадолго оставит Приморье без ливневых дождей — к югу Японии подходит новый тайфун «Факсай». Синоптики заявляют, что выход этого тайфуна в Японское море скорее всего не случится, однако, новый тайфун уже продемонстрировал непредсказуемость своего перемещения, и в настоящее время со скоростью 32 км/ч движется к Японскому морю.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Линлин», обрушившийся на Еврейскую автономную область, привёл к поднятию уровня воды в реках региона, затоплению 110 жилых домов и 543 приусадебных участков.