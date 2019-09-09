Хараре, , 10:28 — REGNUM Семья бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе выступила против его захоронения в Акре национальных героев, об этом 8 сентября сообщает Al Jazeera.

Родственники бывшего лидера страны хотят, чтобы Мугабе был погребен в семейном склепе, так как таково было его последнее желание.

Еще одной причиной, по которой экс-президент не должен быть похоронен в Акре национальных героев, с точки зрения семьи, является тот факт, что лидер страны был свергнут в результате государственного переворота в 2017 году.

Напомним, в Акре национальных героев, расположенных в столице государства, городе Хараре, является местом захоронения национальных героев Зимбабве. Роберт Мугабе, скончавшийся в возрасте 95 лет, возглавлял страну на протяжении 30 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В связи с кончиной Мугабе в Кении приспущены государственные флаги